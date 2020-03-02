Концерт «От Вивальди до Гершвина» пройдёт 8 марта в Москве
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Об этом сообщает «Утро.ру».
Выступят лауреат международных конкурсов Игорь Гольденберг (орган), Иван Дыма (саксофон) и оркестр «Инструментальная капелла». Дирижёр — заслуженный артист России Виктор Луценко.
Центром программы станут «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы. Также прозвучат пьесы композитора и аранжировщика Лероя Андерсона.
Кроме того, музыканты исполнят произведения Джорджа Гершвина, Скотта Джоплина, Карлоса Гарделя, Антонио Вивальди.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что японский пианист Идаки Шин выступит 25 апреля в Московском международном Доме музыки.