Японский пианист Идаки Шин выступит 25 апреля в Москве
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Об этом сообщают «Дни.ру».
Он представит новую программу для органа и фортепиано — свои трактовки сочинений русских композиторов.
Шин начинал карьеру как специалист по социальному обеспечению. Он изучал влияние мелодий на самочувствие людей. Его цель — добиться эффекта полного погружения слушателей в музыку. Шин выступал в США, Италии, Норвегии, Китае и других странах.
Ранее НСН сообщала, что трубач Кирилл Солдатов выступит 25 февраля в Москве.