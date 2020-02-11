Японский пианист Идаки Шин выступит 25 апреля в Москве

Японский пианист Идаки Шин выступит 25 апреля в Московском международном Доме музыки.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Он представит новую программу для органа и фортепиано — свои трактовки сочинений русских композиторов.

Шин начинал карьеру как специалист по социальному обеспечению. Он изучал влияние мелодий на самочувствие людей. Его цель — добиться эффекта полного погружения слушателей в музыку. Шин выступал в США, Италии, Норвегии, Китае и других странах.

Ранее НСН сообщала, что трубач Кирилл Солдатов выступит 25 февраля в Москве.