Японский пианист Идаки Шин выступит 25 апреля в Москве

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Японский пианист Идаки Шин выступит 25 апреля в Московском международном Доме музыки.
Японский пианист Идаки Шин выступит 25 апреля в Москве
  • Pixabay

Об этом сообщают «Дни.ру».

Он представит новую программу для органа и фортепиано — свои трактовки сочинений русских композиторов.

Шин начинал карьеру как специалист по социальному обеспечению. Он изучал влияние мелодий на самочувствие людей. Его цель — добиться эффекта полного погружения слушателей в музыку. Шин выступал в США, Италии, Норвегии, Китае и других странах.

Ранее НСН сообщала, что трубач Кирилл Солдатов выступит 25 февраля в Москве.

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