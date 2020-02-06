Трубач Кирилл Солдатов выступит 25 февраля в Москве

Трубач Кирилл Солдатов выступит 25 февраля в малом зале «Зарядья» в Москве.

Об этом сообщает НСН.

Солдатов уже в 17 лет стал солистом Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Параллельно он развивал сольную карьеру.

Также на сцену выйдут пианист Вадим Холоденко и скрипач Гайк Казазян.

Среди других участников — Мaрия Михaйловскaя (виолончель), Aндрей Михaйловский (клaрнет), Aндрей Шaмидaнов (фaгот).

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