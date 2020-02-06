Трубач Кирилл Солдатов выступит 25 февраля в Москве
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Об этом сообщает НСН.
Солдатов уже в 17 лет стал солистом Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Параллельно он развивал сольную карьеру.
Также на сцену выйдут пианист Вадим Холоденко и скрипач Гайк Казазян.
Среди других участников — Мaрия Михaйловскaя (виолончель), Aндрей Михaйловский (клaрнет), Aндрей Шaмидaнов (фaгот).
Ранее «Утро.ру» сообщало, что трибьют-шоу в честь Майкла Джексона пройдёт 5 марта в Москве.