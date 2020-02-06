Трибьют-шоу в честь Майкла Джексона пройдёт 5 марта в Москве

Трибьют-шоу в честь Майкла Джексона состоится 5 марта в Москве.

Об этом сообщает «Утро.ру».

На сцену «Крокус Сити Холла» выйдет певец, танцор и актёр Вильям Холл. Он представит программу The Legacy («Наследие»), состоящую из песен Джексона.

Будут исполнены такие композиции, как Bad, Dangerous, Billie Jean, Thriller и Smooth Criminal.

«Мы живы, пока о нас помнят. Музыка Джексона вечная, она по-прежнему резонирует с душами миллионов людей по всему миру», — заявил Холл.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы» представят 16 февраля в Москве.