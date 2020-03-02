Ямпольская прокомментировала отмену штрафа за показ нацистской символики без пропаганды

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Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская прокомментировала подписание закона, исключающего административную ответственность за использование нацистской символики без признаков пропаганды.
Ямпольская прокомментировала отмену штрафа за показ нацистской символики без пропаганды
  • Елена Ямпольская
  • © Владимир Федоренко/РИА Новости

«Ну вот и всё. Спасибо президенту — точка поставлена. Ещё один элемент абсурда ушёл из нашей жизни», — написала Ямпольская на своей странице в социальной сети Facebook.

Она также подчеркнула, что считала решение данного вопроса одной из своих первоочередных задач.

«Я обещала разобраться с неправомерным преследованием за нацистскую символику (когда под запрет попадают антифашистские плакаты, фотографии, хроника времён войны) сразу, как только заступила на пост председателя комитета. Обещание выполнено», — подчеркнула депутат.

1 марта президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Положения статьи не будут распространяться на случаи использования соответствующей символики и атрибутики, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

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