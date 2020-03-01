Умерла народная артистка России Мария Антонова

Народная артистка России Мария Антонова скончалась в возрасте 93 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Мордовии Светлану Баулину.

«К сожалению, Мария Антонова скончалась. Мы сегодня утром были в её доме, разговаривали с дочерью», — сказала она.

По словам регионального министра, прощание с артисткой состоится 3 марта в Русском драматическом театре с 09:00 до 11:00. В 11:30 пройдёт отпевание в кафедральном соборе Святого праведного воина Феодора Ушакова.

Уточняется, что в последнее время народная артистка болела, но, несмотря на это, интересовалась культурной жизнью и принимала гостей.

Как указывает агентство, Антонова была солисткой ансамбля песни и танца «Умарина» и Мордовской государственной филармонии, а песня под названием «Умарина» в её исполнении является визитной карточкой региона.

Ранее в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался народный артист России композитор Сергей Слонимский.