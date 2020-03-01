Умерла народная артистка России Мария Антонова

Короткая ссылка
Народная артистка России Мария Антонова скончалась в возрасте 93 лет.
Умерла народная артистка России Мария Антонова
  • Pixabay

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Мордовии Светлану Баулину.

«К сожалению, Мария Антонова скончалась. Мы сегодня утром были в её доме, разговаривали с дочерью», — сказала она.

По словам регионального министра, прощание с артисткой состоится 3 марта в Русском драматическом театре с 09:00 до 11:00. В 11:30 пройдёт отпевание в кафедральном соборе Святого праведного воина Феодора Ушакова.

Уточняется, что в последнее время народная артистка болела, но, несмотря на это, интересовалась культурной жизнью и принимала гостей.

Как указывает агентство, Антонова была солисткой ансамбля песни и танца «Умарина» и Мордовской государственной филармонии, а песня под названием «Умарина» в её исполнении является визитной карточкой региона. 

Ранее в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался народный артист России композитор Сергей Слонимский.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить