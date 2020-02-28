Ямпольская заявила об ухудшении отношения к деятелям культуры в России

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Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская рассказала, что в последние годы в стране ухудшается отношение к культуре и деятелям искусства, и пояснила, почему это происходит.
Ямпольская заявила об ухудшении отношения к деятелям культуры в России
  • © Пресс-служба комитета Госдумы по культуре

«На это нацелена в том числе информационная политика. Может быть, не нарочно, так совпало. Мы не можем никого обвинять в злом умысле. И тем не менее мы видим, что культура — это в основном генерация негативной информационной повестки», — сказала Ямпольская на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Она отметила, что деятелей культуры постоянно обвиняют в нечистоте использования бюджетных средств. И не всегда финансовые нарушения подтверждаются.

«В итоге в общественном мнении творцы стали чуть ли не главными нарушителями финансовой дисциплины в стране», — подчеркнула политик, добавив, что существуют и скандалы другого характера, которые генерируются самой творческой средой и портят репутацию.

«Есть совершенно очевидные проколы в современной информационной политике. Потому что, на мой взгляд, надо перестать втягивать население в бесконечные распри между медийными лицами и творческими людьми. Во всяком случае, надо оставить в покое тех, кого уже давно с нами нет, людей, которые сделали для нас столько, что их память нам следовало бы беречь как национальное достояние», — заключила Ямпольская.  

Ранее Сергей Шнуров заявил, что медийные личности должны учиться быть стойкими к возникающим в обществе сплетням и пересудам.

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