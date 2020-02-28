Шнуров: мы живём во времена постправды

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Музыкант Сергей Шнуров считает, что медийные личности должны учиться быть стойкими к сплетням и пересудам, возникающим в обществе.
Шнуров: мы живём во времена постправды
  • РИА Новости

«Мы живём во времена постправды. Это виртуальная реальность, в которой существует большинство жителей. И они абсолютно не занимаются своей жизнью, а переживают за Петросяна, ненавидят Джигарханяна, которого недавно любили», — заявил Шнуров в ходе заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

По его словам, люди теперь фактически находятся в «ситуации матрицы», и неясно, как с этим быть.

«Собственная репутация: меня поливали грязью и заслуженно, и незаслуженно, миллионы раз. Я столько про себя всего услышал! Вот, если ты, извиняюсь, выходишь в медийное пространство, если ты становишься каким-то человеком, который привлекает общественное внимание, то к этому нужно быть готовым. К сожалению, нужно растить собственную шкуру, нужно быть человеком непробиваемым», — отметил музыкант.

Он добавил, что множество «непонятных слухов» ходит даже вокруг президента России Владимира Путина.

«Ну сколько? Миллионы! И кто и что, это вычленить (тех, кто распространяет слухи. — RT) можно? Нет! Хотя у него все службы. Уж казалось бы, кому-кому, а вот этому человеку можно было бы вычленить и за собственную репутацию побороться. Нет. Это невозможно», — сказал музыкант.

Ранее Шнуров, заявивший о намерении вступить в Партию роста, рассказал, будет ли он совмещать творческую деятельность и политику.

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