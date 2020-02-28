В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Спасатели предупредили о непогоде 28 февраля в Краснодарском крае, которая продержится до конца дня.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Северском и Туапсинском районах, а также в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи возможны сильные осадки.

Не исключены чрезвычайные ситуации и инциденты, связанные с подъёмом уровня воды в реках.

Также стало известно, что в ближайшие выходные Киров окажется под влиянием активного циклона. Об этом информирует progorod43 со ссылкой на Гидрометцентр.

В субботу, 29 февраля, прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Порывы ветра могут достигать 11—16 м/с. В воскресенье, 1 марта, осадков будет меньше и снизится скорость ветра, но похолодает.

Ранее сообщалось, что в Тюмени отменили междугородние автобусы из-за метели.