В Тюмени отменили междугородние автобусы из-за метели

Короткая ссылка
В справочной службе Тюменского автовокзала заявили, что из-за плохой погоды из города перестали выпускать автобусы в Казахстан и Курганскую область.
В Тюмени отменили междугородние автобусы из-за метели
  • © 72.mchs.gov.ru

Как сообщает URA.RU, также временно закрыт выезд автобусов в некоторые поселения Тюменской области.

«На данный момент Курган под вопросом, поскольку они не принимают и не выпускают рейсы из-за неблагоприятных метеорологических условий», — пояснили на автовокзале.

По той же причине задержаны рейсы в Петропавловск, Петухово, Бердюжье и Куртамыш.

Отмечается, что рейсы в Тобольск и Ханты-Мансийский округ из Тюмени должны выехать по расписанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить