В Тюмени отменили междугородние автобусы из-за метели
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Как сообщает URA.RU, также временно закрыт выезд автобусов в некоторые поселения Тюменской области.
«На данный момент Курган под вопросом, поскольку они не принимают и не выпускают рейсы из-за неблагоприятных метеорологических условий», — пояснили на автовокзале.
По той же причине задержаны рейсы в Петропавловск, Петухово, Бердюжье и Куртамыш.
Отмечается, что рейсы в Тобольск и Ханты-Мансийский округ из Тюмени должны выехать по расписанию.