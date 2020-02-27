В Тюмени отменили междугородние автобусы из-за метели

В справочной службе Тюменского автовокзала заявили, что из-за плохой погоды из города перестали выпускать автобусы в Казахстан и Курганскую область.

Как сообщает URA.RU, также временно закрыт выезд автобусов в некоторые поселения Тюменской области.

«На данный момент Курган под вопросом, поскольку они не принимают и не выпускают рейсы из-за неблагоприятных метеорологических условий», — пояснили на автовокзале.

По той же причине задержаны рейсы в Петропавловск, Петухово, Бердюжье и Куртамыш.

Отмечается, что рейсы в Тобольск и Ханты-Мансийский округ из Тюмени должны выехать по расписанию.