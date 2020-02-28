Синоптики прогнозируют «комфортную погоду» в Москве в выходные

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Полина Полетаева
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какую погоду стоит ожидать в столице в выходные дни.
Синоптики прогнозируют «комфортную погоду» в Москве в выходные
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В субботу и воскресенье погода будет вполне комфортной. Лёгкий морозец в ночные часы -2 °С в Москве, по области до -5 °С. Днём ожидается +1...+3 °С. Существенных осадков в течение всех выходных не ожидается. За счёт появления солнца воздух будет прогреваться, несмотря на то что в субботу будет плотный юго-западный ветер», — заявила она.

Позднякова отметила, что в начале следующей недели температура будет «градусов на пять выше климатической нормы».

«В начале следующей недели атмосферное давление будет понижаться. Вновь ожидаются небольшие осадки. За счёт повышения облачности начнёт повышаться ночная температура. Уже к середине недели ночная температура, как и дневная, будет положительной. В дневные часы ожидается от +5...+7 °С», — добавила синоптик.

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