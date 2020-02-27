Панайотов прокомментировал сообщения о своём участии в Евровидении

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Певец Александр Панайотов прокомментировал сообщения о своём участии в конкурсе «Евровидение» от России.
Панайотов прокомментировал сообщения о своём участии в Евровидении
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Артист призвал дождаться официальной информации.

«Единственный источник, который достоверно огласит участника от России, — это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал», — заявил Панайотов на своей странице в Instagram.

На вопрос ФАН об участии в Евровидении, певец ответил «Еду не я».

Ранее композитор Виктор Дробыш прокомментировал сообщения о возможном участии уроженца Запорожья Панайотова в Евровидении от России.

«Панайотов — значит Панайотов. Всё, конечно, зависит от песни, а я её ещё не слышал. А пока он не объявил, с какой песней будет выступать, не о чем разговаривать», — заявил Дробыш в беседе с Inforeactor.

Со своей стороны, певец Родион Газманов назвал Панайотова блестящим исполнителем.

«Очень талантливый и одарённый, и самое главное — работоспособный», — цитирует Газманова Nation News.

По его словам, это один из самых подходящих кандидатов для того, чтобы представить Россию.

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