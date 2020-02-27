Эксперт рассказал об опасности зависимости от виртуального мира

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Психотерапевт Андрей Курпатов рассказал об опасности зависимости от виртуального мира.
Эксперт рассказал об опасности зависимости от виртуального мира
  • Pixabay

В беседе с kp.ru он выразил мнение, что главной угрозой при уходе в «параллельную реальность» становится утрата социальных навыков, способности критически мыслить.

«Если вы потребляете, например, какую-то информацию в интернете, вы обязательно должны делать после этого паузу. Потому что если вы от этой информации перейдёте к другой, она не сохранится», — отметил Курпатов.

По его словам, перерыв в 15—20 минут — хорошее правило цифровой гигиены.

Ранее практикующий детский и подростковый психолог, кандидат культурологии Елена Лосева в беседе с Nation News рассказала, как обезопасить детей в социальных сетях.

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