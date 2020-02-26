Елена Беркова прокомментировала ситуацию вокруг клипа Линдеманна
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«А в чём вообще нонсенс этого видео? Мне когда прислал PR-директор это видео, я вижу, что это порно... Ничего особенно интересного там не было — как-то очень лайтово. Что в этом такого, что затронуло чувства?» — сказала Беркова.
По её мнению, клип снят «непрофессионально», есть вопросы к «чисто техническим вещам».
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала ситуацию с клипом Линдеманна.
По её словам, поведение девушек в клипе оскорбляет общественную нравственность, однако устроившие травлю девушек заслуживают уголовного наказания.