Елена Беркова прокомментировала ситуацию вокруг клипа Линдеманна

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Порноактриса Елена Беркова в стриме RT прокомментировала ситуацию вокруг откровенного клипа немецкого музыканта Тилля Линдеманна, в котором сыграли в том числе россиянки.
Елена Беркова прокомментировала ситуацию вокруг клипа Линдеманна
  • RT

«А в чём вообще нонсенс этого видео? Мне когда прислал PR-директор это видео, я вижу, что это порно... Ничего особенно интересного там не было — как-то очень лайтово. Что в этом такого, что затронуло чувства?» — сказала Беркова.

По её мнению, клип снят «непрофессионально», есть вопросы к «чисто техническим вещам».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала ситуацию с клипом Линдеманна.

По её словам, поведение девушек в клипе оскорбляет общественную нравственность, однако устроившие травлю девушек заслуживают уголовного наказания.

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