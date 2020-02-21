В Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг клипа Линдеманна

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала ситуацию вокруг откровенного клипа немецкого музыканта Тиля Линдеманна, в котором сыграли россиянки.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что пользователи, устроившие травлю девушек за участие в проекте, заслуживают уголовного наказания.

«Любые угрозы — это уголовно наказуемые деяния. То, чем девушки занимались в клипе, я одобрить не могу, но угрозы в интернете должны быть наказаны по закону. В Госдуме мы создали специальную комиссию, которая займётся защитой частной жизни в интернете», — отметила Драпеко.

Вместе с тем она считает, что поведение девушек в клипе оскорбляет общественную нравственность.

Ранее представитель агентства Concert54 Алексей Уткин прокомментировал требования отменить концерт Линдеманна в Новосибирске.

Newinform сообщал, что группа Lindemann выступит в России в марте.