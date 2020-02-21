Организатор концерта Тилля Линдеманна прокомментировал требования отменить концерт в Новосибирске

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Представитель агентства Concert54 Алексей Уткин прокомментировал требования отменить концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске.
Организатор концерта Тилля Линдеманна прокомментировал требования отменить концерт в Новосибирске
  • © Axel Heimken / DPA
  • AFP

«Я как организатор смею заверить, что никаких afterparty не будет. После концерта группа улетает из Новосибирска в другой город. У нас плотный гастрольный график, после концерта мы покормим музыкантов, они отдохнут, сядут в транспорт до аэропорта и улетят в следующий город. Мы привязаны к графику», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, съёмки клипа в договор не входят, поскольку исполнители снимают ролики в своё личное время и за свои деньги.

Как отметил Уткин, всё прописано в контракте и жёстко регламентировано.

«Исполнитель не может сказать: сейчас я буду снимать клип с голыми женщинами, меня никто не остановит. Это невозможно», — добавил он.

Выступление Линдеманна запланировано на 17 марта.

Ранее общественник Роман Котик обратился в мэрию Новосибирска с требованием отменить концерт. По его словам, музыкант в преддверии празднования 75-летия Победы якобы планирует устроить вечеринку.

Newinform сообщало, что группа Lindemann приедет в Россию в марте.

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