Заключительный этап конкурса «Курсант года» пройдёт 27 февраля в Калининграде

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Заключительный этап конкурса «Курсант года» состоится 27 февраля в Калининграде.
Заключительный этап конкурса «Курсант года» пройдёт 27 февраля в Калининграде
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В финал попали курсанты Калининградского филиала СПбУ МВД России, Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота и Калининградского филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

Программа включала пять этапов. До финала участники сдали нормы ГТО, прошли интеллектуальные испытания, написали Тотальный диктант. Впервые в этом году они должны были пройти тестирование на знание истории.

В заключительной части курсанты примут участие в интеллектуально-развлекательной игре и конкурсе талантов.

Ранее сообщалось, что в Москве прошёл финал конкурса художественной самодеятельности, приуроченного к 75-летию Победы.

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