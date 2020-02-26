В Оренбурге пройдёт ежегодный праздник «День охотника»
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Как сообщает RIA56, гостей праздника ждёт охотничий биатлон, викторина на тему охоты, а также масленичные забавы.
Личное первенство в охотничьем биатлоне будет определяться в четырёх возрастных группах.
Перед участниками и гостями выступят народные и эстрадные исполнители и коллективы.
Гости праздника смогут увидеть выставку охотничьих трофеев, амуниции и принадлежностей, а также покататься на лошадях, пони или собачьих упряжках.
Кроме того, все присутствующие смогут попробовать блюда охотничьей кухни.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Воронцовском парке 28 февраля состоится карнавал «Северное сияние».