В Оренбурге пройдёт ежегодный праздник «День охотника»

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В Оренбурге 29 февраля состоится ежегодный праздник «День охотника».
В Оренбурге пройдёт ежегодный праздник «День охотника»
  • © orenburg.ru

Как сообщает RIA56, гостей праздника ждёт охотничий биатлон, викторина на тему охоты, а также масленичные забавы. 

Личное первенство в охотничьем биатлоне будет определяться в четырёх возрастных группах.

Перед участниками и гостями выступят народные и эстрадные исполнители и коллективы.

Гости праздника смогут увидеть выставку охотничьих трофеев, амуниции и принадлежностей, а также покататься на лошадях, пони или собачьих упряжках.

Кроме того, все присутствующие смогут попробовать блюда охотничьей кухни.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Воронцовском парке 28 февраля состоится карнавал «Северное сияние».

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