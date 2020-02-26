В Оренбурге пройдёт ежегодный праздник «День охотника»

В Оренбурге 29 февраля состоится ежегодный праздник «День охотника».

Как сообщает RIA56, гостей праздника ждёт охотничий биатлон, викторина на тему охоты, а также масленичные забавы.

Личное первенство в охотничьем биатлоне будет определяться в четырёх возрастных группах.

Перед участниками и гостями выступят народные и эстрадные исполнители и коллективы.

Гости праздника смогут увидеть выставку охотничьих трофеев, амуниции и принадлежностей, а также покататься на лошадях, пони или собачьих упряжках.

Кроме того, все присутствующие смогут попробовать блюда охотничьей кухни.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Воронцовском парке 28 февраля состоится карнавал «Северное сияние».