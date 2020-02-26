В Московском зоопарке родились детёныши гривистых волков

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В Московском зоопарке появились на свет детёныши гривистых волков, занесённых в Международную Красную книгу. 
В Московском зоопарке родились детёныши гривистых волков
  • ©mos.ru

Как сообщает «Вечерняя Москва», три детёныша стали первым потомством у пары волков столичного зоосада.

«В природе они ведут одиночный образ жизни, в отличие от большинства псовых. Однако в условиях зоопарка звери хорошо социализируются и могут жить небольшими стаями», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. 

Она добавила, что как только малыши подрастут, они отправятся в крупные отечественные или европейские зоопарки.

Как уточняет официальный сайт мэра и правительства столицы, этот вид животных обитает на территории травянистых и кустарниковых саванн Латинской Америки. 

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском зоопарке раньше положенного срока проснулись сурки.

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