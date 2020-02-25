Лев Лещенко оценил конкурс «Евровидение»

Певец Лев Лещенко оценил музыкальный конкурс «Евровидение».

В беседе с ФАН он выразил мнение, что это не вокальный в чистом виде конкурс, а шоу, где необязательно хорошо петь.

«Я это называю «оригинальные номера». Не столько пение, сколько эти самые оригинальные номера», — сказал артист.

Вместе с тем, отметил Лещенко, российские исполнители всегда убедительны на таких конкурсах. В качестве примера он привёл Сергея Лазарева, Диму Билана, Полину Гагарину.

«А вообще я не вижу никакого смысла в этом конкурсе. Он ничего не даёт. Для международной, европейской даже, раскрутки он не годится. Я уж не говорю про мировую», — добавил певец.

В 2019 году Лещенко в беседе с Nation News прокомментировал отказ нескольких городов в Нидерландах проводить конкурс «Евровидение-2020».