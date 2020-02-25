В Калининградской области открылся Балтийский культурный форум

В Светлогорске открылся Балтийский культурный форум. В церемонии приняли участие министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В Калининградской области появились совершенно новые культурные объекты — это и кинозалы, и виртуальные концертные залы, и библиотеки. Мы понимаем, что результаты национального проекта «Культура» мы увидим не через пять-шесть лет, а уже сейчас», — сказала Любимова.

Калининград — один из четырёх городов, где возводится культурно образовательный комплекс. Как отметил Алиханов, жители региона уже пользуются возможностью учить детей у лучших специалистов.

Форум продлится до 27 февраля. В деловую программу входят пленарное заседание, панельные дискуссии, презентации, круглые столы, семинары.

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