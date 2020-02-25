В Калининградской области открылся Балтийский культурный форум

Короткая ссылка
В Светлогорске открылся Балтийский культурный форум. В церемонии приняли участие министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
В Калининградской области открылся Балтийский культурный форум
  • Pixabay

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В Калининградской области появились совершенно новые культурные объекты — это и кинозалы, и виртуальные концертные залы, и библиотеки. Мы понимаем, что результаты национального проекта «Культура» мы увидим не через пять-шесть лет, а уже сейчас», — сказала Любимова.

Калининград — один из четырёх городов, где возводится культурно образовательный комплекс. Как отметил Алиханов, жители региона уже пользуются возможностью учить детей у лучших специалистов.

Форум продлится до 27 февраля. В деловую программу входят пленарное заседание, панельные дискуссии, презентации, круглые столы, семинары.

Ранее портал Nation News сообщал о конкурсе современного искусства «Талант России» в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить