Балтийский культурный форум пройдёт с 25 по 27 февраля в Калининградской области

Балтийский культурный форум пройдёт с 25 по 27 февраля в Светлогорске.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

Отмечается, что цель мероприятия — раскрыть перспективу развития сферы культуры региона в аспекте реализации нацпроекта «Культура». Докладчиками выступят отечественные и международные эксперты — в общей сложности 70 специалистов.

В деловую программу входят пленарное заседание, панельные дискуссии, презентации, круглые столы, семинары.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.