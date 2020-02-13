Балтийский культурный форум пройдёт с 25 по 27 февраля в Калининградской области

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Балтийский культурный форум пройдёт с 25 по 27 февраля в Светлогорске.
Балтийский культурный форум пройдёт с 25 по 27 февраля в Калининградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

Отмечается, что цель мероприятия — раскрыть перспективу развития сферы культуры региона в аспекте реализации нацпроекта «Культура». Докладчиками выступят отечественные и международные эксперты — в общей сложности 70 специалистов.

В деловую программу входят пленарное заседание, панельные дискуссии, презентации, круглые столы, семинары.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

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