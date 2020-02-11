Зимний международный фестиваль искусств откроется 12 февраля в Сочи

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Зимний международный фестиваль искусств будет проходить в Сочи с 12 по 23 февраля.
Зимний международный фестиваль искусств откроется 12 февраля в Сочи
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Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру».

Среди представленных жанров — академическая и народная музыка, джаз, драма, опера, балет, детские спектакли, образовательные проекты, лекции, мастер-классы.

«Для меня фестиваль — это особый мир, где каждый концерт должен быть не похож на другой. Где мы должны и радовать публику, и открывать что-то новое», — заявил художественный руководитель Юрий Башмет.

С 2011 года мероприятие входит в Европейскую ассоциацию фестивалей.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что концерты в честь Roxette и ABBA пройдут 27 февраля и 18 апреля в Москве.

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