Актёр Харрисон Форд рассказал о фильме «Зов предков» — экранизации одноимённой повести Джека Лондона.

В новой ленте Форд сыграл Джека Торнтона, который в конце XIX века оказывается в эпицентре золотой лихорадки вместе со своим псом Баком.

«Это была возможность сделать что-то новое, сыграть того, кого не играл раньше, поработать с людьми, которых я уважаю. И потом, я люблю собак — сейчас у меня их три, два маленьких терьера и мопс», — заявил артист в беседе с kp.ru.

По его словам, режиссёр Крис Сандерс отлично понимал суть истории, а актёры, которых он выбрал, прекрасно понимали, чего от них хочет постановщик.

Как отметил Форд, у них не было желания сделать пса говорящим.

«Конечно, какие-то вольности по отношению к книге мы готовы были себе позволить, но всё же для пса Джек Лондон реплик не предусмотрел», — сказал он.

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