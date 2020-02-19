Фестиваль кинодебютов «Дух огня» откроется 5 марта в Ханты-Мансийске

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Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» откроется 5 марта в Ханты-Мансийске.
Фестиваль кинодебютов «Дух огня» откроется 5 марта в Ханты-Мансийске
  • © pixabay.com

Как сообщает НСН, программа включает ленты молодых режиссёров из России и более чем 25 стран. Тема в 2020 году — «Пусть всегда будет...».

Фильмом открытия станет картина «Пиноккио» Маттео Гарроне. Как отметил председатель отборочной комиссии Борис Нелепо, это режиссёр, в полной мере воплотивший кинематографические идеалы, которым предан фестиваль.

Также состоятся лекции, презентации, спектакли, конкурсные и внеконкурсные показы.

Ранее kp.ru сообщал, что приём заявок на фестиваль «Дух огня» продлили до 14 февраля.

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