Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» откроется 5 марта в Ханты-Мансийске.

Как сообщает НСН, программа включает ленты молодых режиссёров из России и более чем 25 стран. Тема в 2020 году — «Пусть всегда будет...».

Фильмом открытия станет картина «Пиноккио» Маттео Гарроне. Как отметил председатель отборочной комиссии Борис Нелепо, это режиссёр, в полной мере воплотивший кинематографические идеалы, которым предан фестиваль.

Также состоятся лекции, презентации, спектакли, конкурсные и внеконкурсные показы.

Ранее kp.ru сообщал, что приём заявок на фестиваль «Дух огня» продлили до 14 февраля.