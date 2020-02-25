В Москве пройдёт карнавал «Северное сияние»

Короткая ссылка
В Воронцовском парке 28 февраля состоится карнавал «Северное сияние».
В Москве пройдёт карнавал «Северное сияние»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт парка, в рамках мероприятия запланированы: концерт живой музыки, флэшмоб «Неоновый карнавал» и шоу светящихся барабанов. 

«Карнавал света и красок пригласит посетителей звуками живой музыки в исполнении группы Nabis на искрящийся лёд. Мерцающие жители снежных островов будут встречать гостей карнавала. Шоу светящихся барабанов удивит любого искушённого зрителя», — отметили представители парка.

Кроме того, 29 февраля в парке пройдут детские соревнования по зимним видам спорта.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в рамках фестиваля «Московская Масленица» пройдёт более 2600 творческих мастер-классов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить