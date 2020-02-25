В Москве пройдёт карнавал «Северное сияние»

В Воронцовском парке 28 февраля состоится карнавал «Северное сияние».

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт парка, в рамках мероприятия запланированы: концерт живой музыки, флэшмоб «Неоновый карнавал» и шоу светящихся барабанов.

«Карнавал света и красок пригласит посетителей звуками живой музыки в исполнении группы Nabis на искрящийся лёд. Мерцающие жители снежных островов будут встречать гостей карнавала. Шоу светящихся барабанов удивит любого искушённого зрителя», — отметили представители парка.

Кроме того, 29 февраля в парке пройдут детские соревнования по зимним видам спорта.

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