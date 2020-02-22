МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве

Столичное МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве.

«По прогнозам синоптиков, в период с 18:30 22 февраля до 10:00 23 февраля местами в Москве ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 14—19 м/сек», — указывается в заявлении.

В МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие сооружения, не укрываться под деревьями, а также парковать машины вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столичном регионе на следующей неделе.