Спасатели предупредили об усилении ветра до 24 м/с в Петербурге и Ленобласти

Спасатели предупредили о штормовой погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в субботу, 22 февраля.

Об этом сообщает kp.ru.

«Ночью 22 февраля в Санкт-Петербурге ожидается небольшой мокрый снег. Во второй половине дня осадки в виде мокрого снега и дождя, а также усиление юго-западного и южного ветра порывами до 15—20 м/с, в прибрежных районах до 24 м/с», — заявили в пресс-службе городского управления МЧС.

Как рассказали областные спасатели, в регионе ожидается южный ветер 8—13 м/с с порывами 15—20 м/с и усилением к вечеру в прибрежных районах до 24 м/с.

Также возможна гололедица на дорогах, передаёт Newinform.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какую погоду стоит ожидать в конце февраля — начале марта в столичном регионе.