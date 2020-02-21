Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как ушёл на фронт добровольцем
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- РИА Новости
«Если вспоминать с самого начала, то родился я 31 декабря, под Новый год, на Днепропетровщине. Тогда это был хутор Дубово Межевского района, а сейчас называется Весёлое-2», — рассказал он в беседе с ФАН.
По его словам, отца призвали на фронт 3 августа 1941 года. Через месяц встал вопрос, последовать ли Кужильному примеру отца или остаться обеспечивать тыл в родном хуторе.
«3 сентября нас, молодёжь-комсомольцев, со всего района собрали в райцентр. В то время немцы были уже в Днепропетровске. С нами провели соответствующую работу и спросили, кто желает добровольно уйти на защиту Родины. Все руки подняли. Потом была медкомиссия», — рассказал ветеран.
Обучение проходило около месяца, и Кужильный получил специальность минёра.
Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.