Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как ушёл на фронт добровольцем

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Кужильный рассказал, как ушёл на фронт добровольцем.

«Если вспоминать с самого начала, то родился я 31 декабря, под Новый год, на Днепропетровщине. Тогда это был хутор Дубово Межевского района, а сейчас называется Весёлое-2», — рассказал он в беседе с ФАН.

По его словам, отца призвали на фронт 3 августа 1941 года. Через месяц встал вопрос, последовать ли Кужильному примеру отца или остаться обеспечивать тыл в родном хуторе.

«3 сентября нас, молодёжь-комсомольцев, со всего района собрали в райцентр. В то время немцы были уже в Днепропетровске. С нами провели соответствующую работу и спросили, кто желает добровольно уйти на защиту Родины. Все руки подняли. Потом была медкомиссия», — рассказал ветеран.

Обучение проходило около месяца, и Кужильный получил специальность минёра.

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