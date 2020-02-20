Актёр Евгений Дятлов назвал фильмы о войне, оказавшие на него наибольшее влияние

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Российский актёр Евгений Дятлов назвал фильмы о войне, оказавшие на него наибольшее влияние.
Актёр Евгений Дятлов назвал фильмы о войне, оказавшие на него наибольшее влияние
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Об этом сообщает ФАН.

«Список Шиндлера», поскольку это история о человечности в нечеловеческой обстановке. «На войне как на войне», «Был месяц май», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Торпедоносцы» — очень классный фильм, «Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», — сказал артист.

По его словам, некоторые из перечисленных лент снимались по большей части теми, кто помнил войну ребёнком, или теми, кто был участником событий.

Среди военных картин Дятлов отметил и «Спасение рядового Райана».

«Эта нелепость, эта нелогичность войны, абсурдность — вот она вся. Фильм чётко выдерживает мысль обоюдоострую», — добавил он.

В 2019 году актёр Театра Сатиры Фёдор Добронравов, бывший десантник, в беседе с НСН поздравил сослуживцев с Днём ВДВ.

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