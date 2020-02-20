В Москве началась реставрация церкви XVIII века

На Новой Басманной улице началась реставрация церкви святых апостолов Петра и Павла, построенной в XVIII веке.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Сначала специалисты приведут в порядок фасады, после чего вернут исторический облик интерьерам. Первый этап должен быть завершён в 2020 году.

Как заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, это уникальный памятник архитектуры с очень богатой историей.

«Она была построена по рисунку Петра I и на пожалованные им средства. Возведение начали ещё до запрета каменного строительства в Москве, а когда он вышел, сенат всё же разрешил достроить храм», — цитирует Емельянова портал мэра и правительства.

После передачи церкви в 1990-е годы верующим комплексная реставрация не проводилась.

Работы, как ожидается, будут полностью завершены в 2022 году.

Ранее НСН сообщала, что закупку на выполнение соответствующих работ представили строительным организациям в рамках проекта «Биржа торгов».