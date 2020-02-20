В Ярославской области признали памятником тюремный замок XIX века
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Об этом сообщает ОТР.
«Приезжали заинтересованные люди и хотели этот объект взять под гостиницу для паломников, которые часто посещают наш город, но потом эта идея ушла, и до сих пор здание пустует», — заявила советник главы администрации Тутаевского муниципального района Ирина Крутикова.
Новый статус позволит выдвигать здание на участие в различных госпрограммах и конкурсах на гранты.
После включения объекта в реестр эксперты департамента охраны памятников должны провести его обследование.
Ранее НСН сообщала, что в Москве собираются отреставрировать церковь XVIII века.