Мартин Скорсезе спродюсирует фильм Пола Шрёдера о покере

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Американский режиссёр Мартин Скорсезе выступит продюсером триллера Пола Шрёдера The Card Counter с Уиллемом Дефо, Оскаром Айзеком, Тиффани Хэддиш и Таем Шериданом.
Мартин Скорсезе спродюсирует фильм Пола Шрёдера о покере
  • Reuters

Как сообщает Variety, события в картине разворачиваются вокруг жизни карточного игрока (Айзек). Он знакомится с героем Шеридана, который ищет человека, способного помочь ему отомстить некоему полковнику (Дефо).

При поддержке таинственного инвестора (Хэддиш) герои отправляются в игровое турне по многочисленным казино. Они надеются одержать победу в крупнейшем турнире World Series of Poker.

Сценарий к картине написал Пол Шрёдер, с которым Скорсезе уже работал над лентами «Таксист», «Бешеный бык», «Последнее искушение Христа» и «Воскрешая мертвецов». Среди продюсеров нового фильма — Лорен Манн, Брэкстон Поуп, Ли Брода, Уильям Олссон и Дэвид Вульф.

Пол Шрёдер — американский режиссёр и сценарист, номинант на «Оскар» за сценарий к фильму «Дневник пастыря». Картина была представлена на Венецианском кинофестивале 2017 года, где получила приз Green Drop Award. Также в числе известных лент Шрёдера — биографическая драма о японском писателе Юкио Мисиме «Мисима: Жизнь в четырёх главах», криминальные фильмы «Чуткий сон», «Жесткач» и другие проекты.

Ранее стало известно о планах режиссёра Декстера Флетчера снять ремейк фантастического триллера «Святой» 1997 года.

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