Режиссёр «Рокетмена» выпустит ремейк триллера «Святой»

Британский режиссёр Декстер Флетчер, снявший байопик «Рокетмен» про поп-музыканта Элтона Джона, планирует выпустить ремейк фантастического триллера «Святой» 1997 года.

Фильм основан на серии детективных романов британско-китайского писателя Лесли Чартериса и рассказывает о воре Саймоне Темпларе. По сюжету герой получает от русского магната задание украсть технологию производства дешёвой энергии. С помощью разработки заказчик планирует получить власть над миром.

Как отмечает Variety, сценарий для экранизации адаптировал Сет Грэм-Смит («Мрачные тени», «Лего Фильм: Бэтмен»). Создатели ожидают, что проект даст старт новой франшизе, в рамках которой выйдет целая серия фильмов.

«Святой» — не единственный проект, к работе над которым приступил Декстер Флетчер после фильма «Рокетмен». Недавно стало известно, что режиссёр снимет третью часть франшизы «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-мл., Джудом Лоу и Рэйчел Макадамс в главных ролях. Кроме того, в ближайших планах Флетчера — вестерн «Источник».

Ранее режиссёр, сценарист и продюсер Клип Шипенко в беседе с ФАН прокомментировал кассовый успех ленты «Холоп».