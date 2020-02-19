Режиссёр «Рокетмена» выпустит ремейк триллера «Святой»

Короткая ссылка
Британский режиссёр Декстер Флетчер, снявший байопик «Рокетмен» про поп-музыканта Элтона Джона, планирует выпустить ремейк фантастического триллера «Святой» 1997 года.
Режиссёр «Рокетмена» выпустит ремейк триллера «Святой»
  • Reuters

Фильм основан на серии детективных романов британско-китайского писателя Лесли Чартериса и рассказывает о воре Саймоне Темпларе. По сюжету герой получает от русского магната задание украсть технологию производства дешёвой энергии. С помощью разработки заказчик планирует получить власть над миром.

Как отмечает Variety, сценарий для экранизации адаптировал Сет Грэм-Смит («Мрачные тени», «Лего Фильм: Бэтмен»). Создатели ожидают, что проект даст старт новой франшизе, в рамках которой выйдет целая серия фильмов.

«Святой» — не единственный проект, к работе над которым приступил Декстер Флетчер после фильма «Рокетмен». Недавно стало известно, что режиссёр снимет третью часть франшизы «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-мл., Джудом Лоу и Рэйчел Макадамс в главных ролях. Кроме того, в ближайших планах Флетчера — вестерн «Источник».

Ранее режиссёр, сценарист и продюсер Клип Шипенко в беседе с ФАН прокомментировал кассовый успех ленты «Холоп».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить