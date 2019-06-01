Путь к успеху: каким получился биографический фильм «Рокетмен» об Элтоне Джоне

6 июня в России состоится премьера фильма «Рокетмен» — биографической драмы о легендарном певце и композиторе Элтоне Джоне, снятой при его непосредственном участии. Главную роль в картине исполнил Тэрон Эджертон, известный большинству зрителей по шпионской комедии «Kingsman: Секретная служба». В ленте рассказывается о начальном этапе карьеры певца: зрителям покажут, как он впервые обнаружил в себе музыкальные дарования, познакомился со своим другом и соавтором Берни Топином, создал группу и, наконец, пришёл к успеху.

6 июня на российские экраны выходит биографический фильм «Рокетмен», посвящённый начальному этапу карьеры британского певца Элтона Джона. Снять эту ленту он мечтал на протяжении двух десятилетий. В 2001 году предприятие почти увенчалось успехом: за проект взялась компания Walt Disney Studios.

Однако тогда дело до съёмок так и не дошло. Как рассказал позже сам Элтон Джон в статье для газеты The Guardian, причина была в том, что студия хотела сделать семейный фильм с рейтингом PG-13, убрав из сценария сцены с наркотиками и сексом. А Джон настаивал на том, что картина должна быть рассчитана на аудиторию 18+.

В итоге приступить к съёмкам удалось лишь в августе 2018 года. Любопытно, что за постановку картины взялся Декстер Флетчер, который ранее заменил Брайна Сингера на съёмках фильма «Богемская рапсодия», рассказывающего о другой легенде рок-музыки Великобритании — лидере группы Queen Фредди Меркьюри.

Таким образом, этот режиссёр с небольшим интервалом выпустил на экраны два фильма о ключевых деятелях британской рок-сцены. Правда, в титрах «Богемской рапсодии» всё равно указан Сингер — таковы правила Гильдии кинорежиссёров США.

Лента начинается с того, что некий мужчина в демоническом красном наряде с рогами на голове приходит на встречу анонимных алкоголиков. Очень скоро зрители понимают, что перед ними не кто иной, как Элтон Джон в исполнении звезды фильма «Kingsman: Секретная служба» Тэрона Эджертона.

Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона

© Кадр из фильма «Рокетмен» (2019)

Он признаётся, что страдает от алкоголизма, наркозависимости и ещё длинного списка вредных привычек и болезненных пристрастий. После этого начинается рассказ о том, как он дошёл до такой жизни.

Повествование переносится во времена детства артиста, и на экране появляется мальчик — Реджинальд Кеннет Дуайт. Это настоящее имя певца, которое он позже сменил на псевдоним. Наблюдая за его жизнью, зритель узнаёт, что корни психологических проблем певца нужно искать в том периоде его жизни.

С ранних лет ему не хватало родительской ласки. Особенно травмировали психику ребёнка отношения с отцом — командиром эскадрильи ВВС Стэнли Дуайтом. Он был человеком суровым и к сыну особенной любви не испытывал. Авторы картины намекают, что Элтон был нежеланным ребёнком.

Родители мальчика постоянно ссорились, и это очень угнетало его. В итоге семья распалась в 1962 году, когда будущей рок-звезде было 14 лет. После этого маленький Реджинальд стал жить с матерью, которая вскоре вышла замуж за Фреда Фейрбразэра. С ним у Элтона сложились хорошие отношения.

С раннего детства Элтон Джон проявлял способности к музыке. Ему достаточно было услышать один раз композицию, после чего он мог сыграть её на пианино без нот (подобный эпизод вошёл в картину). По сюжету, в талант ребёнка поверила главным образом его бабушка, которая и настояла на том, чтобы ему наняли преподавателя. Занятия принесли свои плоды: уже в 11 лет Элтону предложили стипендию в Королевской академии музыки.

Элтон Джон

Reuters

© Steve Marcus

Джон рос застенчивым и одиноким юношей. И если первое он с успехом преодолел, став одним из самых ярких рок-исполнителей в истории, то одиночество его преследовало и дальше. Причём, как это всегда и бывает, чем богаче он становился, чем больше восторженных поклонников или интересующихся его деньгами людей вокруг него толпилось, тем острее певец испытывал чувство одиночества.

Одним из немногих настоящих и близких друзей Джона был поэт-песенник Берни Топин, которого сыграл Джейми Белл. С первых дней знакомства, которое в фильме описано довольно подробно, и по сей день они работают вместе: Топин написал слова к большинству песен Джона.

Если верить фильму, певца преследовали постоянные депрессии, а сумасшедший график выступлений, которому его заставляли следовать продюсеры, приводил к истощению организма. Забываться он предпочитал с помощью алкоголя и наркотиков, нередко приводивших его на больничную койку. Усиливала гнетущее психологическое состояние певца и его нетрадиционная сексуальная ориентация.

Время в картине сильно спрессовано: события, которые в реальности между собой разделяли годы, в фильме быстро следуют друг за другом без всяких пояснений. Поэтому на экране превращение Джона из начинающего артиста в оказавшегося в жизненном тупике алкоголика происходит довольно быстро. В концовке он излечивается от этой зависимости, преодолевает творческий кризис и психологические трудности и вновь начинает сочинять песни.

После финальных кадров на экране появляется фотография с настоящим сэром Элтоном Джоном. Из подписи к изображению зрителю становится известно, что певец завязал со спиртным и не пьёт уже 28 лет. Можно только порадоваться за артиста, но в то же время авторы, таким образом, свели всю историю к банальной теме борьбы с алкоголизмом, нивелируя при этом все другие поднятые в картине вопросы.

Как биографический фильм «Рокетмен» вряд ли чем-то удивит зрителя. Это довольно стандартная история о том, как человек добивается успеха, но на вершине славы понимает, что по-настоящему счастлив он был раньше, когда принадлежал сам себе и мог спокойно заниматься творчеством. Не впечатлят зрителя и подробности алкогольных будней рок-звёзд: всё это на экране уже бывало и не один раз.

Главное, ради чего стоит посмотреть «Рокетмен», это, конечно, песни Элтона Джона. Музыкальных сцен в ленте немало и начинаются они практически с первых кадров: поклонники исполнителя наверняка останутся довольны.