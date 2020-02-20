Ямпольская рассказала, зачем государству культура

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Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская полагает, что развитие культуры помогает обеспечить чувство удовлетворённости жизнью, которое испытывают граждане.
Ямпольская рассказала, зачем государству культура
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«Социалка ликвидирует факторы неудовлетворённости. Культура прокачивает чувство удовлетворённости. Первое без второго — сизифов труд, мучительная и затратная борьба с противотоком вечного недовольства. Нельзя решить абсолютно все проблемы. Зато можно поменять отношение хотя бы к части из них. Искусство — это шанс перевернуть сознание, расширить горизонты», — написала Ямпольская в своей колонке для RT.

По словам депутата, воспитание чувств, смягчение нравов, житейская мудрость, устойчивость к манипуляциям и деструктивной пропаганде наилучшим образом формируются именно силами искусства.

Также, отметила Ямпольская, культура лидирует в деле поддержания ментального здоровья нации, создания благоприятного общественного климата и, в отличие от лозунгов и призывов, которые отфильтровываются разумом, взывает напрямую к эмоциям.

«Достаточно не пренебрегать этим потенциалом культуры, чтобы смена настроений в обществе, рост гражданского согласия стали заметны даже без специальных социологических замеров», — подчеркнула она.

Подробнее — на сайте RT.

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