В Басманном районе Москвы отреставрируют усадьбу XVIII века

В Басманном районе Москвы планируют отреставрировать усадьбу XVIII века.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Соответствующая проектная документация согласована Москомэкспертизой.

Усадьба расположена в Хитровском переулке. Её облик сформировался к середине XVIII века при дворянском роде Лопухиных. В разные годы она принадлежала князю Петру Волконскому, купцу Афанасию Кирьякову и семье Буниных.

«25 декабря 1871 года здесь родился Александр Скрябин — композитор и пианист», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Классическая архитектурная композиция усадьбы уцелела после пожара 1812 года. Сохранились некоторые детали декоративной отделки фасадов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собираются отреставрировать церковь XVIII века.