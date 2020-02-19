В Басманном районе Москвы отреставрируют усадьбу XVIII века

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В Басманном районе Москвы планируют отреставрировать усадьбу XVIII века.
В Басманном районе Москвы отреставрируют усадьбу XVIII века
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Соответствующая проектная документация согласована Москомэкспертизой.

Усадьба расположена в Хитровском переулке. Её облик сформировался к середине XVIII века при дворянском роде Лопухиных. В разные годы она принадлежала князю Петру Волконскому, купцу Афанасию Кирьякову и семье Буниных.

«25 декабря 1871 года здесь родился Александр Скрябин — композитор и пианист», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Классическая архитектурная композиция усадьбы уцелела после пожара 1812 года. Сохранились некоторые детали декоративной отделки фасадов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собираются отреставрировать церковь XVIII века.

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