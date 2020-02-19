Актриса Ольга Хохлова рассказала о роли Великой Отечественной войны в истории своей семьи

Актриса Ольга Хохлова рассказала RT, какую роль сыграла Великая Отечественная война в истории её семьи.

По словам Хохловой, война была важной частью её семьи. В 1940-е оба её деда воевали, а родители были детьми.

«Маме было восемь лет, и она собирала снег с тушёнкой из разбомблённого вагона и сгребала всё это в котелок, чтобы накормить четверых своих братьев и сестёр, потому что бабушка была в положении и могла кормить только младенцев. Папе было всего четыре года, и он привязывал годовалую сестрёнку за ногу к кровати, чтобы она никуда не убежала. Бабушка уходила работать на рудник для фронта и говорила ему: «Ты должен следить за сестрой, Володя», — и он очень боялся, что она куда-нибудь убежит», — отметила Хохлова в ходе беседы с RT перед премьерным показом фильма «Калашников».

Актриса добавила, что, когда её мама и члены её семьи голодали, они стояли в очереди за семечками, которые отскакивали во время жарки от сковородки.

«Их было восемь человек, и они ждали, когда следующая семечка отскочит, чтобы можно было её подобрать и уступить место следующему. Мама очень много рассказывала о войне и до самых последних дней своей жизни боялась звуков самолёта, потому что испытала на себе бомбардировку», — подчеркнула артистка.

Московская премьера фильма «Калашников» режиссёра Константина Буслова состоялась 18 февраля.

Подробнее о картине — в материале RT.