В Минкультуры прокомментировали поручение по программе «Земский работник культуры»

Заместитель министра культуры Ольга Ярилова прокомментировала поручение российского лидера Владимира Путина представить предложение о целесообразности создания программы «Земский работник культуры».

Об этом сообщает ФАН.

«Нас поддерживают все субъекты Российской Федерации. Мы видим абсолютную целесообразность в этом вопросе», — заявила Ярилова, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской о позиции ведомства.

По её словам, предстоит очень большая работа, нужно всё проанализировать и чётко понять, каких специалистов не хватает в большей степени, какие преференции можно для них предусмотреть, что сделать на федеральном уровне, а что оставить на региональном.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили разработать программу «Земский работник культуры».