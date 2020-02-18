В Минкультуры прокомментировали поручение по программе «Земский работник культуры»
- АГН «Москва»
Об этом сообщает ФАН.
«Нас поддерживают все субъекты Российской Федерации. Мы видим абсолютную целесообразность в этом вопросе», — заявила Ярилова, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской о позиции ведомства.
По её словам, предстоит очень большая работа, нужно всё проанализировать и чётко понять, каких специалистов не хватает в большей степени, какие преференции можно для них предусмотреть, что сделать на федеральном уровне, а что оставить на региональном.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили разработать программу «Земский работник культуры».