Организаторы рассказали о мастер-классах фестиваля «Московская Масленица»

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Организаторы рассказали, что в рамках фестиваля «Московская Масленица» пройдёт более 2600 творческих мастер-классов.
Организаторы рассказали о мастер-классах фестиваля «Московская Масленица»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Уточняется, что на Манежной площади откроется масленичная деревня, где расскажут о традициях чаепития и научат готовить сладкие лакомства и блюда из мяса и рыбы.

Также на улицах и площадях города можно будет услышать звучание гуслей, научиться создавать необычные сувениры, а также готовить закуски или десерты.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что фестиваль «Московская Масленица» пройдёт с 21 февраля по 1 марта.

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