Организаторы рассказали о мастер-классах фестиваля «Московская Масленица»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Уточняется, что на Манежной площади откроется масленичная деревня, где расскажут о традициях чаепития и научат готовить сладкие лакомства и блюда из мяса и рыбы.
Также на улицах и площадях города можно будет услышать звучание гуслей, научиться создавать необычные сувениры, а также готовить закуски или десерты.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что фестиваль «Московская Масленица» пройдёт с 21 февраля по 1 марта.