Выставка «Пророки и герои. Арабская народная картина» откроется 6 марта в Москве

Выставка «Пророки и герои. Арабская народная картина XIX—XX веков» пройдёт 6—29 марта в Государственном музее Востока.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

На экспозиции представят около 30 народных картин (лубков), на которых изображены коранические пророки, шейхи и святые, а также герои ранней исламской истории и арабских эпических сказаний.

В первой половине ХХ века на таких картинах стали изображать и национальных героев.

Часть экспонатов отпечатана в Египте в начале ХХ века. Другие сделаны в Алжире. Также имеются три рукописные работы 1930-х годов с территории современного Ирака, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.