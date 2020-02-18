Светлана Крючкова приедет с гастролями БДТ в Москву

Актриса Светлана Крючкова приедет с гастролями Большого драматического театра имени Товстоногова в Москву по случаю своего 70-летнего юбилея.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу БДТ.

В июне 2020 года на сцене МХАТ имени Горького будут представлены спектакли «Игрок» и «Жизнь впереди».

Как отметила Крючкова, в последний раз она была в столице России с БДТ в 1970-х годах. Тогда артисты представили «Тихий Дон» и «Фантазии Фарятьева».

«После смерти Товстоногова больше не играла в Москве», — добавила она.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что Театр Российской армии представит спектакль «Леди на день» Дмитрия Астрахана 21, 22 и 27 марта в Москве.