Светлана Крючкова приедет с гастролями БДТ в Москву
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу БДТ.
В июне 2020 года на сцене МХАТ имени Горького будут представлены спектакли «Игрок» и «Жизнь впереди».
Как отметила Крючкова, в последний раз она была в столице России с БДТ в 1970-х годах. Тогда артисты представили «Тихий Дон» и «Фантазии Фарятьева».
«После смерти Товстоногова больше не играла в Москве», — добавила она.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что Театр Российской армии представит спектакль «Леди на день» Дмитрия Астрахана 21, 22 и 27 марта в Москве.