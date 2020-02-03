Театр Российской армии представит спектакль «Леди на день» в марте

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Театр Российской армии представит спектакль «Леди на день» Дмитрия Астрахана 21, 22 и 27 марта в Москве.
Театр Российской армии представит спектакль «Леди на день» в марте
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру».

Постановка посвящена одному дню из жизни американского города. Главная героиня Анни торгует яблоками, и никто не подозревает, что когда-то она принадлежала к высшему обществу.

«Мне нравится эта пьеса — она современная и при этом остаётся вне возраста, времени и социальных категорий. Она поднимает вечные вопросы, которые волнуют абсолютно каждого из нас», — заявил Астрахан.

Пьеса основана на одноимённом рассказе Дэймона Раньона.

Ранее «Дни.ру» сообщали о премьере спектакля «Туда и обратно», которая состоится 2 февраля в Москве.

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