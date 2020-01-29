Премьера спектакля «Туда и обратно» пройдёт 2 февраля в Москве

Премьера спектакля «Туда и обратно» состоится 2 февраля в Москве.

Это совместный проект «Геликон-оперы» и театра-студии «15», сообщают «Дни.ру».

Как заявил режиссёр-постановщик Дмитрий Бикбаев, спектакль, созданный под впечатлением от одноимённого произведения Пауля Хиндемита, можно назвать «оперным киноколлажем в стиле буффа-нуар».

«Это спектакль-эксперимент. Он создаётся на контрастах, действие известных опер происходит в прямом и обратном порядке, поэтому мы решили его в соответствующем жанре», — пояснил Бикбаев.

Ранее «Утро.ру» сообщало о новогодней программе театра «Новая опера» в Москве.