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Премьера спектакля «Туда и обратно» пройдёт 2 февраля в Москве

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Премьера спектакля «Туда и обратно» состоится 2 февраля в Москве.
Премьера спектакля «Туда и обратно» пройдёт 2 февраля в Москве
  • РИА Новости

Это совместный проект «Геликон-оперы» и театра-студии «15», сообщают «Дни.ру».

Как заявил режиссёр-постановщик Дмитрий Бикбаев, спектакль, созданный под впечатлением от одноимённого произведения Пауля Хиндемита, можно назвать «оперным киноколлажем в стиле буффа-нуар».

«Это спектакль-эксперимент. Он создаётся на контрастах, действие известных опер происходит в прямом и обратном порядке, поэтому мы решили его в соответствующем жанре», — пояснил Бикбаев.

Ранее «Утро.ру» сообщало о новогодней программе театра «Новая опера» в Москве.

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