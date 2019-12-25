Театр «Новая опера» представит новогоднюю программу 13 января в Москве

Театр «Новая опера» представит 13 января на сцене Большого зала Московской консерватории программу «Оперные истории в старый Новый год», сообщает «Утро.ру».

Солисты и симфонический оркестр исполнят фрагменты из опер «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини и «Фауст» Шарля Гуно, а также из оперетт «Цыганский барон» Иоганна Штрауса и «Весёлая вдова» Франца Легара.

В концерте примут участие Виктория Яровая, Ирина Боженко, Екатерина Петрова, Артём Голубев, Ярослав Абаимов.

Дирижёр — лауреат премии «Золотая маска» Андрей Лебедев.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва покажет балет «Щелкунчик» 26—30 декабря, а также 3 января.