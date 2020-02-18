В России в 2019 году 17% купленных смартфонов продали через интернет

Короткая ссылка
В России продали более 30 млн смартфонов в 2019 году. Из них 17% реализовано через интернет.
В России в 2019 году 17% купленных смартфонов продали через интернет
  • © unsplash.com / ROBIN WORRALL

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследовательской компании GfK.

В денежном эквиваленте россияне приобрели гаджетов на 495 млрд рублей.

В интернете одни и те же модели смартфонов могут стоить дешевле по сравнению с офлайн-магазинами. По оценке GfK, покупатели всё меньше нуждаются в рекомендациях продавцов.

Вместе с тем доля онлайн-торговли гаджетами остаётся невысокой. Это связано с инерцией потребителей и настороженностью в отношении дорогих покупок в интернете.

Ранее аналитики назвали число проданных смартфонов в России в 2019 году.

В декабре 2019 года шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Newinform рассказал, какие смартфоны пользовались наибольшей популярностью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить