В России в 2019 году 17% купленных смартфонов продали через интернет

В России продали более 30 млн смартфонов в 2019 году. Из них 17% реализовано через интернет.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследовательской компании GfK.

В денежном эквиваленте россияне приобрели гаджетов на 495 млрд рублей.

В интернете одни и те же модели смартфонов могут стоить дешевле по сравнению с офлайн-магазинами. По оценке GfK, покупатели всё меньше нуждаются в рекомендациях продавцов.

Вместе с тем доля онлайн-торговли гаджетами остаётся невысокой. Это связано с инерцией потребителей и настороженностью в отношении дорогих покупок в интернете.

Ранее аналитики назвали число проданных смартфонов в России в 2019 году.

В декабре 2019 года шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Newinform рассказал, какие смартфоны пользовались наибольшей популярностью.