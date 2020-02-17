Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Кировской области

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Кировской области во вторник, 18 февраля.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Кировской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В частности, ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Гражданам советуют не приближаться к рекламным щитам, лёгким постройкам, линиям электропередачи, деревьям, промышленным объектам.

Также стало известно, что в южных и центральных районах Карелии возможно усиление ветра до 17 — 22 м/с. Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ранее появилась информация, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение.

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