Спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Татарстане

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По данным республиканского Гидрометцентра, вечером и ночью в понедельник, 17 февраля, ожидается сильный ветер. Порывы до 15—20 м/с, местами до 25 м/с.

Также прогнозируются снег, мокрый снег, местами с дождём.

Возможны метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, гололёд, туман, передаёт Inkazan.ru.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта 2020 года.