Фестиваль «Московская Масленица» откроется 21 февраля

Фестиваль «Московская Масленица» будет проходить с 21 февраля по 1 марта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Запланировано 29 площадок в центре и других округах. Посетители смогут попробовать десятки видов блинов, приготовленных по традиционным и современным рецептам.

«В культурной программе — выступления творческих коллективов и знакомство со старинными ремеслами. Например, на фестивале будут работать ямская станция XIX века, кузнечная и столярная мастерские», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Также запланированы кулинарные мастер-классы и фуд-шоу, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в комитете по туризму Московской области поделились планами подготовки праздничной программы к Масленице.