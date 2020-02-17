Астрофизик прокомментировал природное явление в небе над Тольятти

Астрофизик, лектор Московского планетария Дмитрий Трушин прокомментировал природное явление в небе над Тольятти.

«Полярные сияния на широте Тольятти происходят крайне редко. Это возможно только после очень мощных солнечных вспышек, но в последнее время таких не было. Явление похоже на световые столбы», — цитирует эксперта sova.info.

Как отметил Трушин, световые столбы могут возникать в холодную погоду над источниками света, к примеру над фонарями, из-за его отражения от кристалликов льда, взвешенных в атмосфере.

Ранее заведующий гелиофизической лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) доктор физико-математических наук Владимир Обридко прокомментировал возможность возникновения северного сияния в ближайшие пять лет.